مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارتين بـ«زراعي المنيا»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي «مصر - أسوان»، شمال كمين قرية بني أحمد الغربية، التابعة لمركز المنيا، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تصادم سيارتين ملاكي

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي «مصر - أسوان»، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونُقلت الجثتان والمصابان إلى المستشفى العام.

السرعة سبب وقوع الحادث

وأفادت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة، وقد تسبب الحادث فى سقوط إحدى السيارتين في ترعة فرعية، وجار رفعها وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحيل الى النيابة لتباشر التحقيقات.

وشهدت المنيا السبت الماضي وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية، على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، ما أسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم فتاة من أبناء قرية «بان العلم» بمركز العدوة، كان مقررا عقد حفل زفافها الأيام المقبلة.

وانتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إلي موقع حادث انقلاب ميكروباص البرجاية وأشرف علي نقل المصابين للمستشفى العام.

وقررت النيابة العامة تجديد حبس سائق الميكروباص لتعاطيه مخدرات ورعونته أثناء قيادة السيارة، وكذلك الإهمال الذي تسبب في مصرع وإصابة مواطنين جميعهم من أبناء مركزي مغاغة والعدوة وكانوا في طريق عودتهم لمنازلهم.