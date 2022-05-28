بالأسماء.. 9 مرشحين لرئاسة جامعة المنيا بينهم نائبها لشؤون التعليم

أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة جامعة المنيا، والتي تضم 9 بينهم نائب رئيس الجامعة الحالي لشؤون التعليم والطلاب، و2 من العمداء واثنين قائمين بعمل العميد.

أسماء جميع المرشحين لرئاسة جامعة المنيا

وشملت القائمة التي أعلنتها اللجنة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، كلا من:

1- الدكتورعيد عبد الواحد علي درويش، القائم بعمل عميد كلية التربية والمشرف على كلية التربية للطفولة المبكرة، 55 عاما، وحصل على الأستاذية قبل 10 سنوات.

2- الدكتور محمود مسعود إبراهيم عبد المنعم، أستاذ بقسم الآثار بكلية الآداب، 52 عاما، وحصل على الأستاذية قبل 6 سنوات.

3- الدكتور حسن سعد محمد سند قائم بعمل عميد كلية الحقوق، 57 عاما، وحصل على الأستاذية قبل 10 سنوات.

4- الدكتور حسام الدين شوقي عبد الله عميد كلية الطب، 54 عاما، وحصل على الأستاذية قبل 10 سنوات.

5- الدكتور أيمن محمد حسنين المديري التنفيذي للمستشفيات الجامعية، 55 عاما، وحصل على الأستاذية قبل 13 عاما.

6- الدكتور إيهاب رفعت توفيق محمد وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، 56عاما، وحصل على الأستاذية قبل 11 عاما.

7- الدكتور ياسر فتحي حسين، عميد كلية طب الأسنان، 53 عاما، وحصل على الأستاذية قبل 6 سنوات.

8- الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الحالي، 53 عاما، وحصل على الأستاذية قبل 11 عاما، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الجيولوجية عام 2008، كما تولى منصب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة من عام 2012.

9- الدكتور وائل محمد مبارك رفاعي، أستاذ تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان، 55 عاما، وحصل على الأستاذية قبل 10 سنوات.

ومن المقرر أن تتلقي اللجنة الطعون غدا الأحد وبعد غد الإثنين، ثم تُعلن لجنة البت القائمة النهائية للمرشحين في الأول من يونيو المقبل.

أول رئيس لجامعة المنيا بعد إنفصالها عن «أسيوط»

وعلى مدار 46 عاما، بلغ عدد رؤساء جامعة المنيا منذ استقلالها عن جامعة أسيوط، 11 رئيسا، 4 منهم على الأقل من أبناء كلية الهندسة وآخرهم رئيسها الحالي.

وكان الدكتور عبد المنعم حسين، أول من شغل منصب رئيس جامعة المنيا، بعد استقلالها عن أسيوط في عام 1976، ثم الدكتور يحيى علي شاهين، ثم الدكتور محمود كامل الريس، ثم الدكتور إيهاب حسن إسماعيل، ثم الدكتور جمال أبو المكارم رزق، ثم الدكتور ماهر مصطفى.

معظم رؤساء جامعة المنيا من أبناء كلية الهندسة

واستحوذت الهندسة علي الرئاسة لفترتين متتابعتين، بدأت بتولي الدكتور عبد المنعم عبد الحميد البسيوني، ثم الدكتور ماهر جابر، وبعد ثورة يناير تولى الدكتور محمد أحمد شريف من كلية الزراعة، في عام 2012، وبعد وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين بلوغه سن المعاش تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2014 الذي صدر بناءا علي مذكرة قانونية، تتضمن مخالفات مالية وإدارية، عادت الهندسة تتصدر المشهد مجددا بتولي الدكتور جمال أبو المجد في عام 2014، ثم خلفه في عام 2018 الرئيس الحالي الدكتور مصطفي عبد النبي، من نفس الكلية، وبذلك أنحصرت رئاسة جامعة المنيا بين 3 كليات عتيقة هي: الهندسة، الزراعة، الطب.

وتعيين رؤساء الجامعات يخضع لتقيم اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للجامعات، ولا تتدخل فيه أي أهواء أو مجاملات، حيث يتم الاختيار وفق عدة معايير وقواعد يأتي في مقدمتها قدرة المرشح على وضع خطة لتطوير الجامعة تحظى بقبول وتوافق أعضاء اللجنة.