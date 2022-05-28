استشاري تغذية: الطعام تؤثر في القدرات العقلية للأجنة والوقاية من الأمراض

قالت الدكتورة مروة نوح استشاري التغذية العلاجية إنّ التغذية تؤثر في القدرات العقلية للأجنة، كما تؤثر في الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل الزهايمر، وبالتالي فإنها تؤثر أيضا في التركز خلال فترة الامتحانات، موضحا أن الأمهات يجب أن يلعبن دورا هام في تغذية أبنائهن في فترة الامتحانات، وهناك عناصر كثيرة نحصل عليها من الأكل يجب الحفاظ عليها، إذ أنّ النواقل العصبية في المخ وأغشية خلايا المخ تتكون من دهون صحية وبروتينات وفيتامينات ومضادات الأكسدة.

الدهون الصحية تؤثر على أغشية الخلايا

وأضافت استشاري التغذية العلاجية في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد أن الدهون الصحية تؤثر على أغشية الخلايا وتجعل النواقل العصبية تنتقل بشكل أسرع، مشددةً على أهمية الحصول على أوميجا 3، وهي دهون غير مشبعة تجعل أغشية الخلايا لينة وتساعد على انتقال النواقل العصبية بسرعة، ومن أفضل مصادرها الأسماك.

الأطعمة المحمرة مثل البطاطس ينتج عنها مادة تؤثر على القدرة الذهنية

وحذرت من تناول الدهون المشبعة والأطعمة المحمرة في فترة الامتحانات، لأنها تقلل من سرعة انتقال النواقل العصبية، أما الأطعمة المحمرة مثل البطاطس فإنها ينتج عنها مادة تؤثر على القدرة الذهنية للطالب، وحذرت أيضا من تناول المياه الغازية والمواد التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات.