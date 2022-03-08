«تكنولوجيا الأغذية» ينظم برنامجا تدريبيا في التغذية العلاجية

أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، عن تنظيم برنامج تدريبي بشأن الأغذية العلاجية، تحت إشراف عاطف سعد عشيبة، وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب لقسم الأغذية الخاصة والتغذية برئاسة إنصاف محمد، وذلك لمدة أسبوع للباحثين بالمعهد، ومعاونيهم، ولشباب الخريجين وطلاب الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة.

تغذية مرضى الكلى والحساسية

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من الموضوعات المهمة في مجال التغذية العلاجية؛ بداية من التعرف على الغذاء والتعذية السليمة والمكونات الأساسية للغذاء وصولا لتغذية العديد من الفئات الخاصة مثل تغذية مرضى الحساسية ومرضى الكلى، وكذلك علاقة التغذية بهشاشة العظام والغدة الدرقية وكذلك التعرف على أنواع مرض السكر وطرق التغذية المثلى لكل نوع، وكذلك تغذية مرضى الضغط والقلب والكوليسترول وأمراض السمنة والنحافة.