باريس هيلتون تخطط لتصبح ملكة جمال ميتا فيرس

تخطط باريس هيلتون لتصبح ملكة جمال ميتا فيرس خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت منصة ميتا فيرس فى تجرية افتراضية فيديو لسيارة بنتلي فوشيا تسير على طريق صحراوي ملتوٍ باتجاه مدخل كرنفال النيون، وهي حفلة تالية تقام كل عام خلال مهرجان كوتشيلا بشكل افتراضى.

وصلت باريس هيلتون، شعرها في أسلاك التوصيل المصنوعة، ملتوي جزئيًا بأزهار بيضاء، وهي ترتدي رومبيرًا ورديًا لامعًا يتناسب مع حذائها الأساسي، تحيي المعجبين على سجادة حمراء، وتتوجه إلى حلبة رقص مزدحمة، وفي النهاية تجد طريقها إلى عربات الكارتينج الصغيرة، وتحضر هيلتون الحفل المدعو فقط شخصيًا كل عام، لكن هذا المشهد بالذات ظهر الشهر الماضي في باريس وورلد، تجربة هيلتون الافتراضية على منصة الألعاب الشهيرة Roblox، حيث انضمت إليها كشخصية رمزية.

وبحسب «سي إن إن» فإن هناك ما يقرب من 400000 من مستخدمي زاروا Roblox كرنفال النيون الافتراضي الخاص بها في منتصف شهر أبريل، أي حوالي 40 ضعف عدد الأشخاص الذين ذهبوا إلى الحياة الواقعية هذا العام، وفقًا لـ«هيلتون».

شراء ملابس افتراضية

(تمت رعاية الحدث الرقمي من قبل Levi's وصمم جزئيًا بواسطة Brent Bolthouse ، مؤسس Neon Carnival الأصلي)، وستتمكن قريبًا من استخدام Bitcoin لشراء Gucci ستتمكن قريبًا من استخدام Bitcoin لشراء Gucci، إنه مفهوم شهد هيلتون نجاحًا به من قبل.

في ليلة رأس السنة الجديدة، قامت بدور دي جي في مجموعة حية في نفس العالم الافتراضي، حيث لعبت دور الصورة الرمزية الخاصة بها. في Paris World، يمكن للمستخدمين أيضًا شراء ملابس افتراضية، أو حجز رحلة على الجليد أو الدفع للوصول إلى قسم VIP في النادي.

قال هيلتون لشبكة CNN Business في مقابلة الشهر الماضي: «لقد كنت دائمًا مهووسًا متخفيًا، لذلك كنت مهووسًا بأي شيء يتعلق بالتكنولوجيا والمستقبل».

لقبي الجديد هو ملكة ميتافيرس

وأضافت: «الآن لقبي الجديد هو ملكة ميتافيرس، مشيرة إلى لقبها الذي استخدمته على السجادة الحمراء وفي عدد من منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وفقًا لشركتها ظهرت لأول مرة في فضاء NFT على Twitter.

لطالما كانت هيلتون رائدة في مجال الموضة، يمكن القول إنها أصبحت مؤثرة قبل ظهور المصطلح حتى بعد ظهور برنامجها التليفزيوني الواقعي «The Simple Life» لأول مرة في عام 2003.