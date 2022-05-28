دموع ديانا كرزون تخطف الأنظار في حفلها بذكرى الاستقلال بالأردن

احتفل الجمهور الأردني بالفنانة ديانا كرزون، بعد نجاح الحفل الجماهيري الكبير الذي أحيته على مسرح المدرج الروماني في عمان بحضور فاق عشرة آلاف شخص، تفاعلوا معها على مدى ساعة ونصف، فيما زاد عدد الحضور في الساحات خارج المدرج عن 20 ألف شخص تابعوا الحفل من أماكنهم.

ديانا كرزون تشدو على المدرج الروماني

وأحيت ديانا الأمسية الختامية لاحتفالات الدولة الأردنية بالذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، وسط مظاهرة حب كبيرة، حيث استقبل جمهور الحفل ديانا بتصفيق كبير عند ظهورها، حيث بدا الانسجام واضحا بين الجمهور وفنانته المفضلة التي أعادت تقديم بعض الأغاني مرتين بناء على طلبهم، مثل أغنية «راسك بالغالي» و«إحنا كبار البلد».

ديانا كرزون تشدو بـ راسك بالغالي وإحنا كبار البلد

وبدا تأثر ديانا بتفاعل الجمهور واضحا، إذ سقطت الدموع من عينيها وهو الأمر الذي فسرته بالقول إنها لم تستطع أن تتمالك نفسها أمام محبة الجمهور وتفاعلهم الكبير مع أغانيها في حفل يمثل مكانة الفنان وحضوره بين الناس، وأبدت سعادتها حينما هتف الجمهور لها ونادها باسم «أم سلمى» لأول مرة لترد عليهم «عيون أم سلمى».

وكانت ديانا قد شاركت بتقديم أغنية «يا بلادي» أمام الملك عبدالله الثاني بحضور الملكة رانيا العبدالله، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته الحكومة الأردنية بمناسبة عيد الاستقلال.

على صعيد آخر، تستعد ديانا للمشاركة في حفلات «يلا قبرص» بتاريخ 16 يوليو المقبل، كما تتحضر للإطلالة في عدة مهرجانات عربية أردنية هذا الصيف.