ديانا كرزون تنشر أول صور لها بعد الحمل: سنحميك من بؤس العالم

أظهرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، أول صور استعرضت فيها تضخم بطنها لحملها في مولودها الأول من زوجها معاذ العمري .

نشرت «ديانا» صورا أظهرت فيها حملها عبر التطبيق قالت فيها: «‏أحببتُ رجل هو صديقي وحبيبي وقطعة من قلبي هو نعمة سأظل أشكر الله عليها إني استودعتك زوجي وعُمره وعافيته فـ يارب أحفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت».

وأضافت ديانا: «وها نحن ننتظر طفلنا الأول قطعة من قلبنا سنحرص عليك جيداً.. سنبقى معك دائمآ وإن وقعت سنساندك على أكتافنا سنحميك من بؤس هذا العالم، فأنت حبيبنا وطفلنا والأقرب لنا.. ‏اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا».

يذكر أن ديانا كرزون قد حملت بطفلها الأول من زوجها الإعلامي معاذ العمري واظهرت خبر الحمل في فيديو كليب «هو مين»، في شهر فبراير الماضي.