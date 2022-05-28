بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة».

وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهام أولهم بطلب 5 ملايين جنيه لنفسه، حصل منها على 600 ألف جنيه، وذلك على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وأُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.