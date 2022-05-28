مسيرة استفزازية للمستوطنين بالقدس.. والاحتلال يقتحم «جبل المكبر»

نظم مستوطنون، مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط وأدوا رقصات وأغان استفزازية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عشرات المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية فى طريق باب الواد وأدوا صلوات تلمودية، وأطلقوا هتافات عنصرية، لاستفزاز المقدسيين تحت حماية عناصر من شرطة الاحتلال.

وتأتى هذه الاستفزازات عشية «مسيرة الأعلام»، التى يعتزم المستوطنون تنظيمها غداً بالقدس، في ذكرى احتلال المدينة، فيما اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس.

الاستفزازات عشية مسيرة الأعلام

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت فى شوارعها، وسارع الشبان برفع العلم الفلسطيني، وسط دعوات لرفعه في كل الميادين، رداً على مسيرة الأعلام الاستفزازية، مضيفة أن العلم الفلسطيني رفرف أيضاً في حي واد الجوز شمال شرق البلدة القديمة بالقدس، رداً على «مسيرة الأعلام».

في سياق آخر شهدت مدينة نيسلون البريطانية مراسم رسمية لرفع علم فلسطين فوق مبنى بلدية مقاطعة بيندل، بمشاركة سفير دولة فلسطين بالمملكة المتحدة حسام زملط، ورئيس الجالية الفلسطينية في مانشستر وشمال غرب بريطانيا حسن العالول.

رفع علم فلسطين على بلدية بيندل ببريطانيا

وقال رئيس البلدية ياسر إقبال في كلمته، إن رفع علم فلسطين فوق مقر البلدية يمثل رسالة محبة وتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المجلس البلدي من جميع الأحزاب الإنجليزية صوّت بالإجماع على مشروع القرار، ما يدلل على تعاظم الدعم الشعبي والسياسي في بريطانيا للفلسطينيين.

وأضاف «إقبال» أن رسالتهم للشعب الفلسطيني هي أن لديه أصدقاء ومتضامنين في نيلسون، ويقفون بالكامل مع حقوقه المشروعة، ونضاله من أجل الحرية والعدالة والاستقلال.

وثمَّن السفير الفلسطيني خلال مراسم رفع العلم، هذه المبادرة المهمة، معتبرها رداً شعبياً على هجوم قوات الاحتلال على نعش الشهيدة شيرين أبوعاقلة والمشيعين بسبب لف نعشها بالعلم الفلسطيني.