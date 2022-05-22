الاحتلال الإسرائيلي يحتجز رئيس وحدة الإعلام بوزارة شؤون القدس

احتجزت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عوض عوض رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة شؤون القدس، لعدد من الساعات وأفرجت عنه من جديد.

جاء ذلك بعد أن استدعت شرطة الاحتلال الموظف للتحقيق معه بمركز الشرطة بمستوطنة النبي يعقوب، وسبق أن داهمت قوات الاحتلال منزله ببلدة «بيت حنينا».

الاحتلال يقتحم قرية رمانة وينصب حاجزًا عسكريًا

كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامًا لقرية رمانة غرب جنين، اليوم الأحد، ونصبت حاجزًا على مدخلها، وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن القوات اقتحمت القرية وسيرت آلياتها العسكرية في الشوارع في خطوة استفزازية.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل القرية، فضلًا عن إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين الفلسطينيين، ما أدى الى إعاقة التحركات. كما كثفت القوات من تواجدها العسكري في محيط بلدة كفر راعي جنوب جنين.

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية بمحيط تل أرميدة في الخليل

وفي محافظة الخليل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في منطقة تل أرميدة وسط المدينة اليوم الأحد، وذلك خلال زيارة القنصل الأمريكي لمستوطنة «رمات يشاي» التي أقيمت على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسط الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال شددت من الإجراءات العسكرية، وسط تواجد أعداد كبيرة من المستوطنين الذين احتشدوا لاستقبال القنصل الأمريكي.

وذكرت الوكالة أن القنصل الأمريكي يزور المستوطنية للقاء باروخ بازل سكرتير حركة كاخ الإرهابية، والاجتماع بالمستوطنين، احتفالًا برفع اسم الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية حسب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة شطبت اسم حركة «كاهنا كاخ» اليهودية المتطرفة، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وبذلك تكون قد تجاهلت العديد من الجرائم التي ارتكبتها الحركة سابقًا، في خطوة تظهر وكأنها دعم للأفعال المتطرفة التي تمارسها «كاهنا كاخ».