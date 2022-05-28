السيطرة على حريق بحي البساتين دون إصابات أو خسائر

نشب، منذ قليل، حريق بإحدى عمارات الخيالة بحي البساتين التابع لمحافظة القاهرة، وتم إبلاغ الحماية المدنية وقسم الشرطة، قبل سيطرة قوات الإطفاء على الحريق، دون خسائر بشرية أو مادية.

وتلقت غرفة العمليات في حي البساتين بلاغًا يفيد باندلاع حريق بعمارة رقم 11 من عمارات الخيالة بمنطقة البساتين التابعة لمحافظة القاهرة، اليوم السبت.

تفاصيل حريق حي البساتين.. دون خسائر

وتوجّه على الفور اللواء طارق عابد، رئيس حي البساتين لـ موقع الحريق، وتم إبلاغ الحماية المدنية وقسم شرطة البساتين، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، وجود حريق في الطابق الثامن بعد الأرضي بإحدى شقق الدور، بعمارة رقم 11 من عمارات الخيالة، وتمت السيطرة على الحريق، دون وجود إصابات أو خسائر.

السيطرة على حريق في مطعم بشبرا الخيمة

كما تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في أحد المطاعم بشبرا الخيمة، بدائرة قسم ثان، ما أسفر عن احتراق محتويات المطبخ، دون وقوع أية خسائر بشرية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وملابساته وطلب تحريات المباحث.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات محافظة القليوبية، يفيد وقوع حريق بمطعم في شارع 15 مايو في شبرا الخيمة دائرة قسم ثان.

وانتقل العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية وسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات مطبخ المطعم بالكامل، وعدم وقوع أي خسائر بشرية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

واليوم أيضًا، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بوحدة الأشعة بمستشفى شبين القناطر المركزي، دون وقوع خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.