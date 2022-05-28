السيطرة على حريق محدود بمستشفى شبين القناطر.. ماس كهربائي في التكييف

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بوحدة الأشعة بمستشفى شبين القناطر المركزي، دون وقوع خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نشوب حريق بمستشفى شبين

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بوحدة الأشعة بمستشفي شبين القناطر المركزى وتبين وجود ماس في التكييف.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية أو ثمة إصابات.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في تكييف بوحدة الأشعة بمستشفي شبين القناطر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق وملابساته وسبب الحريق وطلب تحريات المباحث.

ماس كهربائي

وأكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة أن الحريق لم يؤثر علي العمل في المستشفى وتقديم الخدمة الصحية مستمر بكل الأقسام، دون تأثر أو مشكلات، مؤكدا أن الحريق كان بسيطا في جهاز تكييف بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليه دون ثمة تداعيات.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمطعم بيج بيلي بشارع 15 مايو، أمام معهد زوسر، دون وقوع إصابات بشرية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي مدير امن القليوبية اخطارا بورود بلاغا بنشوب حريق بمطعم أسفر الحريق عن احتراق محتويات مطبخ المطعم وعدد ٣ انابيب بوتاجازوتوجه للموقع ٢ سيارة إطفاء وإدارة المتابعة الميدانية وقوات قسم ثان شبرا الخيمة.