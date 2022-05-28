وزير التعليم العالي ينفي فرض ضرائب على الطلاب: «مش ملاحقين على الشائعات»

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، عن استيائه من الشائعات التي تتردد ما بين الحين والآخر بشأن فرض ضرائب على الطلاب مقابل دخول الامتحانات، مؤكدًا أن ما يتم ترديده لا أساس له من الصحة، ولن يتم فرض أي رسوم ضريبية على الطلاب، «الوزارة مبتلاحقش على الشائعات»، موضحًا في الوقت ذاته أنه تم تخصيص جهاز للرد على الشائعات، حتى لا تنتشر بشكل كبير، ويتم نقل المعلومات بشكل غير سليم.

احتواء مشكلة الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية والروسية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتم عقد اجتماع دوري لمجلس الجامعات لمناقشة القضايا العامة وأهمها الشائعات المنتشرة، فضلًا عن أنه تم احتواء مشكلة الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية والروسية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب الحرب القائمة في «كييف»، من خلال تشكيل لجنة للنظر بكل إنسانية في مشاكل هؤلاء الطلاب بالمشاركة مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار الثقافي في روسيا.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه تم العمل على استيعاب هؤلاء الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية بشروط معينة حتى يمكن إفادتهم وتماشيًا مع الإجراءات المتبعة داخل منظومة التعليم، إذ تم إجراء اختبار تحديد مستوى والتعامل مع هؤلاء الطلاب بقدر كبير من الحرفية.

تسجيل 232 إصابة بجدري القرود عالميًا

ومن الناحية الصحية، نفى الدكتور خالد عبد الغفار، رصد أو تلقي بلاغات بوجود إصابة بفيروس جدري القرود في مصر، من خلال متابعة وزارة الصحة ورصدها للحالات، بالتعاون مع مديريات الشؤون الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تسجيل 232 حالة مؤكدة أو مشتبه في إصابتها بجدري القرود عالميًا حتى الآن، مؤكدا أن أعراضه تكون واضحة، تبدأ بحرارة وبعدها بـ4 أيام تتأثر الغدد الليمفاوية، ويشعر المصاب بتعب في العضلات وصعوبة في النشاط.