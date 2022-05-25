وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا عن تجهيزات جامعة بنها الأهلية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، بشأن مُتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل في أعمال الإنشاءات الجارية بجامعة بنها الأهلية بمحافظة القليوبية، حيث أوضح التقرير أنّ أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة بنها الأهلية، تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وتنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

تجربة تعليمية مُتميزة

وقال الدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الجامعة تضم عدة مبانٍ منها، إدارة الجامعة، و6 أبنية أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (3 طبي، 2 هندسي، 1 علوم إنسانية واجتماعية)، و2 مبنى للورش، ومبنى المعامل، إضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، وتضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والمُعينات التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

جامعة بنها الأهلية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا، وتشهد تقدما كبيرا في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بمباني الجامعة والتي بلغت 70%، وبتكلفة بلغت قيمتها ملياري جنيه، كما جرى الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

البرامج الدراسية الجديدة

وأوضح المُتحدث الرسمي، أنّ الجامعة ستُقدم في مرحلة التشغيل الأولى العديد من البرامج الدراسية الجديدة، وبينها: برامج القطاع الطبي، وتضم «برامج المعلوماتية الطبية الحيوية، طب وجراحة الفم، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، والتصوير الطبي».

ويضم القطاع الهندسي برامج «هندسة البناء، تنسيق حدائق معمارية، إدارة البناء المستدام والمباني الخضراء، تخطيط المدن والأماكن العامة، تطوير البرامج والتطبيقات، هندسة الميكاترونكس والأتمتة، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، اللغويات الحاسوبية، الواقع الافتراضي والمعزز، برنامج هندسة التصنيع / إدارة الإنتاج، الإسكان والتنمية الحضرية، إدارة المشروعات، وعلم تحليل البيانات».

أما قطاع العلوم الإنسانية، فيضم برامج «تطوير الأعمال، التسويق الرقمي، الأعمال الإلكترونية، الاقتصاد الحسابي، إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والعملات الرقمية».