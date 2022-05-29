اليوم أولى جلسات محاكمة طبيب سوهاج المتهم بقتل ابن زوجته «فيديو»

تنظر محكمة جنايات سوهاج، الدائرة العاشرة، اليوم الأحد، أولى جلسات قضية محاكمة طبيب بشري بتهمة قتل ابن طليقته بمحافظة سوهاج.

وتعدى «علي. م. ا»، طبيب مخ وأعصاب، 36 عامًا، ومقيم في محافظة سوهاج، على طليقته وطفليها وزميلها بالعمل بمعمل تحاليل طبية تملكه زوجته وأشخاص آخرون، وذلك بواسطة سكين، ولفظ أحد طفليها أنفاسه الأخيرة على يديه، بينما أصيبت زوجته والطفل الآخر بطعنات.

محاولة قتل الزوجة وأطفالها

بدأت أحداث الواقعة في بداية العام الجاري، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بناحية زاوية أبو الفضل بمنطقة الشهيد بمركز ومدينة سوهاج، باعتداء طبيب مخ وأعصاب وأخصائي نفسي على طليقته، أخصائية تحاليل طبية، وابنيها بمقر عملها بأحد المعامل الطبية، بدائرة القسم، وكذلك أحد العاملين بالمعمل «كيميائي»، ما ترتب عليه إصابة الطبيبة والكيميائي وابنها الأصغر بطعنات، بينما لفظ ابنها الأكبر أنفاسه الأخيرة عقب تسديد عدة طعنات له من الطبيب زوج والدته.

تحقيقات النيابة وسبب الحادث

يذكر أن الطبيب ادعى تناوله أدوية مخدرة أثناء تحقيقات نيابة سوهاج العامة معه، ومرورة بأزمة نفسية.

وفى لقاء مع «الوطن»، أوضحت أسرة الطبيبة أن زواجها من الطبيب لم يدم سوى 6 أشهر، وأنه فقط كتب كتابه عليها ولم يكن زواجا كاملا، وتم طلاقهما لحدوث خلافات بينهما، وأراد الطبيب إعادة الزوجة لعصمتة مره أخرى وعند رفضها ارتكب الواقعة.