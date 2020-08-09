رئيس محكمة سوهاج: المحافظة سخرت كل إمكانياتها لخدمة الانتخابات

قال المستشار فرج حداد رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، إنه تم الاستعداد بشكل كامل في محافظة سوهاج لبدء العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وعدد القضاة المشاركين في الانتخابات بالمحافظة حوالي 840 قاضيا ما بين لجان فرعية، وعامة.

وأضاف حداد، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن هناك تنسيقا كاملا بيننا وبين المحافظ الذي سخر إمكانيات المحافظة لخدمة العملية الانتخابية، وكذلك مدير الأمن أيضا، والشرطة التي تقوم بدورها.

وتابع، أن محافظة سوهاج بها حوالي 3 مليون و61 ألف ناخب تقريبا ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 698 مقرا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 794 لجنة، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وستتوفر كمامات سيتم توزيعها على الناخبين أثناء دخولهم للجان الفرعية من القوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا.

واستكمل، أنه سيتم أيضا تعقيم اللجان صباحا وبعد انتهاء عملية التصويت، مع وجود ممرض في كل لجنة لمتابعة الحالات التي ستدخل للإدلاء بصوتها.