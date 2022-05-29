«تنسيقية المحليات»: مستعدون للمشاركة في الحوار الوطني.. ونطالب بسرعة إنجاز القانون

أصدرت اللجنة التنسيقية للمحليات بيانًا أكدت فيه ترحيبها بالدعوة الرئاسية لإجراء حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والأحزاب الوطنية.

تنسيقية المحليات: نرحب بالحوار الوطني

وقالت اللجنة التنسيقية للمحليات فى بيانها: «نرحب بدعوة رئيس الجمهورية، لتنظيم حوار وطني للإصلاح السياسي، ونرى أن تلك الدعوة هامة لفتح المجال السياسي وإصلاحه، وعليه يجب أن يكون ملف المحليات على أولويات هذا الحوار، لما عانته مصر خلال الأعوام السابقة من تردي في الخدمات المحلية وعدم وجود رقابة عليها».

اللجنة: المحليات مفرخة السياسيين

واستكملت: «المحليات هي المفرخة الحقيقية للسياسيين ومن هذا المنطلق تطالب اللجنة التنسيقية للمحليات بسرعة إنجاز قانون المحليات، طبقًا لما جاء في دستور 2014، الذي صوت عليه الشعب وأن يكون هذا القانون داعماً للأحزاب السياسية، وذلك بالتركيز على القوائم النسبية قدر الإمكان».

وأكدت اللجنة التنسيقية للمحليات، أنها دائمًا تدعم الحوار كسبيل لحل المشاكل التي تواجه الدولة، مضيفة: «نحن على استعداد لطرح رؤيتنا الكاملة فيما يخص ملف المحليات».

وكانت اللجنة قد ناقشت على مدار شهور ماضية، عدة أمور خاصة بالمحليات، ووضعت قانون للإدارة المحلية، وكذا قانون لانتخابات المحليات.

جدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية للمحليات تضم أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والمحافظين والكرامة والعدل والدستور والعربي الناصري»