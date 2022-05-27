صناع الخير: إعادة النظر في نسبة ضريبة الإعلانات على رأس أولوياتنا في الحوار الوطني

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، استشاري تطوير المؤسسات الأهلية، وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن المؤسسة تأمل في أن يناقش الحوار الوطني أهم التحديات التي يواجهها العمل الأهلي للقيام بدوره على الشكل الأمثل في بناء الجمهورية الجديدة، ومن أهم هذه التحديات مدى تحقيق قانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي حل محل القانون رقم 70 لسنة 2017 عدة أهداف رئيسية حتى يكون انطلاقة حقيقية للعمل الأهلي المصري.

القطاع الأهلي شريك أساسي في عملية التنمية

وأضاف زمزم خلال حديثه مع «الوطن»، أن صناع الخير تسعى لجعل الفلسفة الحاكمة للقانون ونصوصه تعكس تطورًا في رؤية الدولة للقطاع الأهلي باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية بمختلف مراحلها ليكون شديد الارتباط باستحضار المبادئ العالمية للحوكمة، يضمن نموًا مستدامًا وفق رؤية مصر 2030.

ضرورة إعادة النظر في نسبة 14% التي فرضت كضريبة على الإعلانات

وتابع سفير حياة كريمة: من أجل تحقيق القانون لهذه الأهداف نرى أنه من المهم تنفيذ عدد من النقاط تتبلور في ضرورة إعادة النظر في نسبة 14% التي فرضت كضريبة على الإعلانات وكل مشتريات المؤسسات الأهلية، والتي تحتاج إلى مراجعة كونها تعوق العمل وتحتاج إلى ميزانيات إضافية، بالرغم من المادة 17 التي أتاحت مزايا مالية في إعفاءات كثيرة، فضلا عن أن المادة 17 في بند 4 من القانون تفرض قيدا على التبرعات التي تقدم للجمعيات بما لا يزيد عن 10% من صافي دخل المتبرع، وهنا نرى أنه لماذا هذا القيد على المتبرع الذي يريد التبرع بأكثر من هذه النسبة من حر ماله؟.

ويذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان قد أكد أنه سوف يشارك في إدارة هذا الحوار الوطني بكل جدية على أن يتمثل دوره في إدارة المحور الاجتماعي بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.