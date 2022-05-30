حظك اليوم برج العذراء اليوم الاثنين 30-5-2022 مهنيا وعاطفيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن هناك ارتباك جديد تشهده الأبراج بشكل عام مع بداية القمر الجديد، ما سيكون له تأثير كبير على عدد من الأبراج، منهم مولود برج العذراء، حيث سيواجه الكثير من الضغوط نظرا لوجود الشمس والقمر في برجه بشكل معاكس، وهذا سيضغط عليه بشدة ويؤثر على أدائه في حياته المهنية والعائلية، لهذا يجب أن يتروى في قرارته اليوم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

أصبحت معرضا للكثير من الضغوط والارتباك والتوتر في تلك الفترة مولود برج العذراء، وذلك حسبما تؤكد لك خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مشددة على أن هذه الضغوط تأتي نتيجة وجود القمر الجديد في وضع معاكس ببرج العذراء، وهذا سوف يسبب لك الضغوط الشديدة على الصعيد العاطفي مع شريك حياتك، والصعيد الاجتماعي، لهذا يجب أن تنصحك الأفلاك بضرورة الهدوء والتروي، وعليك أيضا أن تتمالك أعصابك، حتى تستطيع ان تغيّر أي انطباع خاطئ يرتبط به، وذلك بالبرهان والأدلة، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

ما زالت الأفلاك تحذرك اليوم مولود برج العذراء، من ضرورة الحيطة والحذر الشديد، حيث إن الشمس والقمر معاكسان داخل برجك، وهذا سوف يزيد من الضغوط عليك في العمل، وسيزيد من حدة شعورك بالارتباك والإحباط، كما تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد أن اليوم سيكون غير مناسب على الإطلاق لاتخاذ أي قرارات سريعة أو متعجلة متعلقة بحياتك المهنية، لهذا يجب أن تتروى وأن تؤجل أي قرارات حتى لو كانت عاجلة.