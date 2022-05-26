حظك اليوم برج العذراء الخميس 26-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن مولود برج العذراء، يجب أن يسيطر على غضبه وانفعالاتة اليوم، خاصة على الصعيد الاجتماعي، نظرا لوجود الشمس في برجك، لذا يجب أن تتروى في قرارتك، وتتماسك وتصبر، وتسيطر على عصبيتك.

وعلى الصعيد المهني، بسبب وجود القمر في منزل المدخرات، فإن مولود العذراء، وفقا لتوقعات عبير فؤاد، يستطيع اليوم، أن يحقق الكثير من المكاسب المالية، وأن يحقق المزيج من الخطوات مهمة في مشروعاته المؤجلة.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

اليوم سيكون مناسب جدا، لمولود برج العذراء، لتحقيق الكثير من المكاسب المالية، وفق توقعات خبيرة الفلك والأبراج، نظرا لأن القمر يستقر اليوم في منزل المدخرات، وهذا سيكون داعما كبيرا لك، لتقديم مشروعاتك المهنية الجديدة لمدرائك في العمل، كما ستتوافر أمامك اليوم، فرص وإمكانيات للتقدم والنجاح في هذه المشروعات، وتعدك الأفلاك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية، فقط يجب أن تنتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تنصحك عبير فؤاد، مولود برج العذراء، بعدم الاندفاع أو التهور، اليوم، نظرا لوجود الشمس في مربع برجك، لذا عليك أن تتأنى بشدة في ردود أفعالك، إذ أن الاندفاع لن يكون في صالحك نهائيا، وقد يعرضك للكثير من الخسائر، ومع ذلك تؤكد لك الافلاك، أن اليوم الخميس، سيكون مناسب، للتقرب بلطف ممن تحب.