التجارة: لجنة ثلاثية بين مصر والأردن والإمارات لتنفيذ مشروعات الشراكة التكاملية

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن، تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرة إلى أنّ المبادرة تستهدف أيضاً البناء على العلاقات السياسية والأقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصاديات الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة.

وقالت الوزيرة إنّ المبادرة تسهم في استكشاف فرص ومقومات الشراكة والاستثمار في عدد كبير من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والمزايا التنافسية للدول الثلاث.

تطوير صناعات مشتركة

وأشارت جامع إلى أنّ المبادرة تستهدف تطوير صناعات مشتركة قادرة على المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات التكاملية والمساهمة في تكامل سلاسل التوريد وتحسين الأمن الاقتصادي للدول الثلاث، لافتةً إلى أنّ المبادرة ترتكز على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد الطبيعية وخلق اقتصاد دائري وذلك في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالمناخ.

تكامل سلاسل الإنتاج في مجال الأمن الغذائي

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنّ أهم أهداف المبادرة تتضمن تحقيق تكامل سلاسل الإنتاج في مجال الأمن الغذائي، بدءا من زراعة المحاصيل ومشروعات تسمين الثروة الحيوانية والمشروعات الصناعية القائمة على الحبوب والمنتجات الحيوانية، ووصولا إلى مشروعات التعبئة والتغليف، من خلال الاستفادة من المقومات الكبيرة للدول الثلاث لتنمية قطاعات الزراعة وإنتاج الأسمدة، وتنمية مشروعات التعاون المشترك في مجالات الأمن الدوائي واستغلال مقومات توافر الكوادر المؤهلة والمدخلات التصنيعية وحجم السوق الكبير، مشيرة إلى أنّ المبادرة تستهدف التعاون في مجالات صناعة الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة البتروكيماويات.

وفي هذا الإطار، أكدت جامع التزام الدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في مصر والإمارات والأردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة، من خلال تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وإزالة أي تحديات تقف حائلا أمام تدفق رؤوس الأموال وانسياب حركة التجارة البينية.

وأضافت الوزيرة، أنّه بموجب هذه المبادرة، جرى الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث، إضافة إلى لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، للعمل مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وستنسق اللجنة مجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، لافتةً إلى أنّ اللجنة ستتولى كذلك مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع إضافية للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.