مجلس الإمارات للمستمثرين: زادت استثمارتنا في مصر 10 أضعاف منذ 2006

قال جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن المستثمريين في دولة الإمارات لديهم فرصة ثمينة من أجل زيادة استثماراتهم الخاصة في مصر، لافتا إلى أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المستثمرين الإمارات كان بينهما حوارا مفتوحا وبه أريحية كبرى، «الإمارات ومنذ 2006 زادت استثمارتها 10 أضعاف حتى الآن في مصر».

الجروان: لقاء رئيس مجلس الوزراء والمستثمريين الإماراتيين استمر لـ3 ساعات

وأضاف «الجروان» خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن هناك الكثير من المستثمرين الإماراتيين لديهم رغبة ملحه للاستثمار في مصر، حيث وصلت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر لـ20 مليار دولار، «لقاء رئيس مجلس الوزراء والمستثمريين الإماراتيين استمر لـ3 ساعات».

واستطرد: «لقاء رئيس مجلس الوزراء تضمن خطة المرحلة الجديدة بالاستثمار المصري خاصة فيما يتعلق بالخصخصة، ورئيس مجلس الوزراء أعطانا الخطوط العريضة للخطة المصرية المستقبلية، الاستثمارات الإماراتية ستلعب دور أكبر خاصة في تملك أسهم ببعض الشركات الحكومية المصرية».

وأوضح أن تساؤلات الجانب الإماراتي لرئيس مجلس الوزراء والوزراء كانت اعتيادية، حيث تسعي دولة الإمارات والشركات الحكومية بها والقطاع الخاص لزيادة الاستثمار في مصر من 20 لـ35 مليار دولار «لدينا الملائه المالية والحنكة لذلك»

وتابع: «دولة الإمارات لن تتنازل عن المركز الأول في الأكثر دول استثمارا في مصر، والإمارات لديها 1200 شركة مسجلة في الاقتصاد المصري.. لدينا شركات تطرق العالمية ولدينا صناديق سيادية، ولدينا رغبة في ضخ استثمارات إضافية في القطاع السياحي المصري».