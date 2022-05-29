مجلس الشيوخ يطالب بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لردع المتلاعبين

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ إجراءات كثيرة لمواجهة الأزمة بشكل يؤكد أن الأمر يتعلق بالأمن القومي وأنه لا يحتمل التراخي وهي ذات الاستراتيجية التي باتت تتبعها كل الأجهزة المعنية في الجمهورية الجديدة.

توفير السلع الأساسية

وقالت فيبي» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن محاولات الحكومة لم تكن فقط لتوفير السلع الأساسية وضمان عدم حدوث أي أزمة لفترة وصلت على الأقل إلى 6 أشهر، لكنها أيضا تمكنت من السيطرة على ارتفاع الأسعار بما جعل من الممكن على فئات المجتمع الأكثر احتياجا للمساندة، التعامل بقدر معقول مع هذه الزيادة، وهو ما يحسب لها تمامًا.

وشددت النائبة على ضرورة تنمية وعي المواطن بضرورة إتباع أساليب أكثر مرونة في التعاطي مع احتياجاته، وهو ما يتبع في أكثر المجتمعات وفرة وغنى، كذلك تنظيم حملات مكثفة لضمان تعاون التجار مع مقتضيات الموقف لمنع التلاعب.

وقالت «فيبي»، إن الأزمة الحالية مثلما تمثل تحديًا كبيراً فإنها تحمل في طياتها العديد من الفرص، أهمها ما تمثله من حافز لتكثيف جهود استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الغذائية بما يحمله ذلك من تعزيز مهم للأمن الغذائي.

مواجهة أزمة الغذاء العالمية

وأوضح المستشار بهاء أبوشقه وكيل مجلس الشيوخ، أن مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومه لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة، موضوع في غايه الأهمية.

وأضاف أن الأزمة العالمية هي حرب اقتصادية وهناك كتب منذ الخمسينيات حكت بعد الحرب العالمية الثانية، ما يحدث الآن، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن هو الاحتلال الحقيقي للدول من نوع آخر، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة المتلاعبين.

وكان مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، اليوم، ناقش طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ضوء أزمة الغذاء العالمي، وذلك في حضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.