مجلس الشيوخ يحيل 20 تقريرا برلمانيا إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم

بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق منذ قليل، وأحال المجلس نحو 20 تقريرًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشان ما جاء به من توصيات.

مجلس الشيوخ

أكّد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنَّ تلك التقارير تتضمن اقتراحات برغبات تقدم بها مجموعة من الأعضاء، وتمّ مناقشتها باللجان النوعية المتخصصة وتمّ اتخاذ توصيات بشأنها.

وشمل قرار الإحالة 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هند جوزيف والنائب على مهران، بشأن استكمال أعمال الترميم الخاصـة بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط، ومن النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة ومن النائب سامح صلاح الشيمي، بشأن ترميم وإعادة فتح مبنى سراي الحقانية بالإسكندرية.

الإسكان والإدارة المحلية

كما تضمنت الإحالة 6 تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عصام هلال، بشأن اقتراح امتداد خط مترو الأنفاق بجنوب الجيزة (مركز أبوالنمرس قسم الحوامدية، ومركز البدرشين، ومركز العياط، ومركز الصف ومركز أطفيح) وإعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالي والجنوبي لمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بالإضافة إلى اقتراح من 3 نواب وهم: أحمد خشانة، وحافظ شوشة، وسيد عبده، بشأن تطوير سكك حديد السويس وكذلك الاقتراح من النائبين محمود فيصـل القط ومحمد يحيى عزمي بشأن إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن استحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى ومن النائب عمرو السعيد فهمي والنائب أحمد القناوي، بشأن تفعيل قرار تحويل قرية بشبيش إلى مدينة وفصلها عن مركز المحلة الكبرى.

وكذلك تقريران للجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن تنفيذ أسـوار حماية على جانبي المجاري المائية للترع بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومن النائب زين الإطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم

كما تضمنت الإحالة تقريرين للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشـأن بحث أسباب حساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين على أساس 2014، ومن النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2019/4/1 وحتى 2019/5/31.

كما أحال مجلس الشيوخ للحكومة 7 تقارير للجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب على عبدالرحمن مهران، بشأن تشغيل مستشفى أبوتيج النموذجي مبادرة دعامة الحياة، ومن النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مستشفى محافظة الوادي الجديد، ومن النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن التضرر من توقف العمل بمستشفى الرمد بقنا، ومن أکمل نجاتي، بشأن إنشاء مستشفى عام منطقة المقطم، ومن النائب باسم الخواص، بشأن تسلم وزارة الصحة للرسومات الخاصة باستكمال إنشاء المستشفى المركزي العام بمدينة العبور ومن النائب عمرو السعيد فهمى، بشأن التضرر من عدم الإسناد والبدء في تنفيذ مشروع مستشفى بشبيش المركزي.