أبرز ملامح مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن

تنشر «الوطن»، أبرز ملامح مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي وقعتها حكومات مصر والإمارات والأردن صباح اليوم، حيث وقع على وثيقة المبادرة وزراء الصناعة في الدول الثلاث بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتستهدف الدول الثلاث من مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، العمل على تنمية القطاع الصناعي في كلاً من البلدان الثلاث، وتأسيس صناعات تكاملية لتعزيز فرص النمو، وتوفير الكثير من فرص العمل، وتنسيق التكامل الاستراتيجي بين «القاهرة» و«أبو ظبي» و«عمان».

أهداف مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن

1- تطوير صناعات قادرة على المنافسة العالمية لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي.

2- تحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، بما يحسن الأمن الاقتصادي، ويحمي من تقلبات الأسعار.

3- تحقيق نمو مستدام والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام الموارد الطبيعية.

4- تعزيز النمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين مصر والإمارات والأردن.

5- العمل على تركيز وتعزيز الجهود في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

أبرز مجالات مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين البلدان الثلاث

واتفقت البلدان الثلاث خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، على أبرز المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي سيتم تعميق الشراكة الصناعية الشاملة فيها، وتضم كلاً من:

1- الزراعة والأغذية والأسمدة.

2- المنتجات الحيوانية.

3- الأدوية.

4- المنسوجات.

5- استغلال المعادن.

6- البتروكيماويات.

وذكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تُمثل نموذجا يتم البناء عليه للشراكة والتعاون بين الدول العربية وبعضها البعض.