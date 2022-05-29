مصر والإمارات والأردن يوقعون مبادرة «الشراكة الصناعية».. اليوم

توقع حكومات مصر والإمارات والأردن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، صباح اليوم الأحد، اتفاقية لإطلاق استراتيجية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدان الثلاث، وذلك تحت مُسمى «مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة».

مدبولي والخصاونة يترأسا وفدا مصر والأردن في توقيع مبادرة «الشراكة الصناعية»

ويشارك في فعاليات التوقيع من الجانب المصري، وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 8 مسئولين حكوميين ورجال السفارة المصرية في الإمارات، كما يشارك من الجانب الأردني الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء، وعدداً من المسؤولين.

وحسب بيان صحفي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، صباح أمس، مع إعلان وصول الوفد الحكومي المصري إلى «أبو ظبي»؛ فإن المبادرة تهدف لتعزيز التنمية، والتكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة.

المبادرة تُعد ترجمة لمخرجات لقاء السيسي وبن زايد والملك عبدالله

وتُعتبر تلك المبادرة، ترجمة لمخرجات اللقاء الذي جمع كلاً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأخويه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجلال الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتنسيق العمل المشترك بين البلدان الثلاث.

وثمَّن «بن زايد»، خلال استقباله رئيسي وزراء مصر والأردن مساء أمس السبت، مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين البلدان الثلاث، مؤكداً أن التحديات التي يتم مواجهتها، تستدعي تعزيز الشراكة بين الدول العربية، واستكشاف الفرص للتعاون، والتكامل، مؤكداً أن هناك «حاجة ماسة لذلك».

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع الإمارات والأردن

وأكد «مدبولي»، خلال اللقاء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون مع دولتي الإمارات والأردن في مختلف المجالات، وأن الدولة المصرية على يقين بأن «المبادرة» ستكون نموذج لـ«التكامل الاقتصادي»، وستعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاث.