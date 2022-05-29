الرئيس التنفيذي لـ«المتحدة»: الإعلام التنموي جزء من عملنا

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعلام التنموي جزء من عمل الشركة المتحدة، بجانب الإعلام الجماهيري الذي يرتبط بكل الوسائل الجديدة كالسوشيال ميديا، موضحاً أن الإعلام التنموي هو إعلام واقعي يتحدث عن مسائل وخدمات مجتمعية، «لأن الرسالة دلوقتي مبقتش من طرف واحد مرسل».

وأضاف «صالح» خلال كلمته في المؤتمر الدولي العلمي ال 27 بعنوان «تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة.. نحو رؤى مستقبلية للإصلاح والتطوير» بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن التفاعل في الوقت الحالي كبير والإعلام التنموي أصبح متعدد الأبعاد ومرتبط بخطط واضحة، وعلى الإعلام أن يبرمج هذه الخطط ليتواكب معها ويعرضها ويأخذ رد الفعل من الجمهور ويعود مرة أخرى لمعالجته.

صالح: التكنولوجيا طورت استخدام الأشخاص لأدوات الإعلام

وأوضح «صالح» أن الإعلام يقوم بدوره المحوري، خاصة أن الوسائل التكنولوجية طورت من استخدام الأشخاص لأدوات الإعلام، وقال: «استخدام الوسائل التكنولوجية في الإعلام جزء من اللي بنعمله وهو ده اللي بندعمه في المتحدة، وبدأنا هذه الطريقة خلال السنوات الماضية وسنستمر في خططنا السنوات القادمة».

صالح لـ «طلاب إعلام»: أدوات المستقبل كثيرة وتحتاج إلى إتقان

ووجه المهندس حسام صالح، رسالة لطلاب كلية الإعلام بأن الأدوات التي نحتاجها للمستقبل كثيرة وتحتاج إتقانها لأن السباق قوي ونحن غير منفصلين عنه: «لما يكون عندنا قناة أو صحيفة بتتشاف في العالم كله والمنافسة دائمة وعالمية وإقليمية والتقييم أصبح عالمي»، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى بالترتيب في مصر بل أصبح في العالم والمنطقة.

وكرمت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنحته درع الكلية في نهاية المؤتمر الذى عُقد برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى.