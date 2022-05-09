الفنان محمد محمود عبد العزيز يشكر الشركة المتحدة

قال الفنان محمد محمود عبد العزيز، إنه كان متخوفا من رد فعل الجمهور على دوره في مسلسل «ملف سري»، خاصة أنه يقدم دور شرير، وحرص على تقديم الدور بشكل جديد، وعدم الدخول في القوالب المحفوظة، متوجها بشكره العميق إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تقدمه من أعمال درامية هادفة.

كواليس العمل قبل التصوير

أضاف «عبد العزيز»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه كان يستغرق وقتا طويلا للرسم على يده، ويستمر رسم التاتو لمدة ساعتين ونصف، مع رش ذقنه باللون الأحمر، من أجل تقديم الدور يوميا، مواصلا: «أنا مبعتمدش رأي الناس القريبين مني في تمثيلي، علشان هما أكيد بيجاملوني، ومش عاوزين يعملولي إحباط، شركائنا في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكل الممثلين وهاني سلامة، وإدوارد وكل ده شركاء النجاح، وكذلك الشباب الصغير، بوجه لكل دول الشكر والله فرقوا معانا».

طريقة خاصة في العمل

فيما قال المنتج ريمون مقار، منتج مسلسل ملف سري، خلال استضافته في البرنامج ذاته، إن لديه طريقة خاصة في العمل، إذ يكتب الفكرة، ويعمل على تشكيل الفريق الذي يساعده على إخراجها في أحسن صورة، مبينا أنه ركز على تقديم مسلسل عن القضاة، خاصة أنه تم اغتيال النائب العام من قبل في مصر، لذا ظهر في المسلسل اغتيال خطيبة المستشار، متابعا: «محمد عنده طاقة تمثيل بس مكانش ماسك الخيط اللي هيبدأ منه، وهو أول ما مسك الخيط في مسلسل نقل عام، وملف سري خلاص محدش هيحصله، والناس كلها كانت مصدقة العمل وعاوزه تعمل حاجة تنجح وتأثر في الجمهور».