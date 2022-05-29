نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 1530 مواطنا من القدس منذ مطلع 2022

أعلن نادي الأسير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 1530 مواطناً بمدينة القدس المحتلة، وقال النادي في بيان صحفي، اليوم، إن أكثر من 16 ألفًا و900 حالة اعتقال تمت في مدينة القدس سُجلت منذ عام 2015، بلغت ذروتها العام الماضي بواقع 2784 حالة اعتقال، تضمنت نساء وأطفال وجرحى وكبار سن.

القدس الأعلى من حيث عدد المعتقلين

وأضاف النادي في بيانه، أن مدينة القدس تعد الأعلى من حيث حالات الاعتقال شهرياً، نظراً للمواجهات التي تتم بشكل يومي ومباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في ظل حالات اقتحام المسجد الأقصى التي تتم بشكل يومي ومتصاعد، كان آخرها اقتحام مئات المستوطنين اليوم رافعين الأعلام الفلسطنية داخل باحات المسجد الأقصى.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية «الهبة الشعبية» للفلسطينيين أواخر 2015، بدأ في تصعيده لعمليات الاعتقال الممنهجة في القدس، لافتاً إلى أن عمليات الاحتلال تتم كل ساعة بشكل يومي وممنهج، يصاحبها اعتداءات بداية من الاعتداء المبرح وصولاً لإطلاق النار أثناء المداهمات على المنازل.

وأكد نادي الأسير أن عمليات الاعتقال في القدس، يكون لها خصوصية تختلف عن باق المدن الفلسطينية، حيث تتم بشكل ممنج، مشيراً إلى أن هناك بعض المقدسيين تعرضوا إلى الاعتقال عدة مرات وصلت إلى 40 مرة، وأغلبهم يتم الإفراج عنهم بعد دفع غرامات وكفالات مالية.

اقتحام المسجد الأقصى

وتشهد مدينة القدس منذ فجر اليوم، اقتحام المئات من المستوطنين الإسرائيلين، رافعين أعلام الاحتلال الإسرائيلي، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، التي قامت بمداهمة المسجد الأقصى وإغلاق المسجد أمام المصليين، الذين صمموا على مواصلة الصلاة أمام الأبواب المغلقة.

كما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بتقدم مسيرة اقتحمت المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مواجهات بين الفلسطنين والإسرائيلين، انتهت باعتقال 10 شباب وإصابة آخرين.