ما هو مصير تركة الفنان سمير صبري؟ أستاذ شريعة يجيب

حسم الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الجدل حول مصير تركة الفنان الراحل سمير صبري، خاصة بعد تداول تصريحات تشير إلى وجود ابن له ويسكن خارج البلاد، والبعض الآخر يشكك في تلك الرواية.

سمير صبري

وقال الدكتور عطية لاشين، إنه يجب الانتظار وعدم الشروع في تقسيم التركة الخاصة بالفنان الراحل سمير صبري خاصة، حتى يتم معرفة إذا كان له ولد أم لا، ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن الميراث يحدد على حسب ذلك، وأضاف: «لا نستطيع أن نفتي بمصير التركة إلا إذا تبين واحدا من الأمرين، لأننا لدينا قاعدة تقول إن اليقين لا يزول بالشك، فما دام هناك شك لا يمكن الحكم على الميراث حاليا».

تقسيم التركة

وعن المدة المحددة للانتظار حتى ظهور الوريث، أوضح أن القضاء حدد المدة سنة كاملة حتى إذا مرت ولم يظهر له وريث يتم توزيع التركة على حسب الأقارب الموجودين بدء من الزوجة نبحث عن الفرع الوارث له سواء أشقاء أو أبناء أشقاء.