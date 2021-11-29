محامي رشوان توفيق: أعاد تقسيم الميراث تجنبا لمخالفة القانون والشرع

قال الدكتور مجدي مهران كمال الدين، محامي الفنان رشوان توفيق، إن عدد القضايا التي أقامها الفنان ضد ابنته تصل إلى 3 قضايا، وسوف يتقدم بدعوى لقضية رابعة، موضحًا أن الفنان الكبير كان وزع أملاكه بين أبنائه، ولكنه استدرك فيما بعد أحفاده أبناء نجله المرحوم «توفيق»، فأعاد توزيع الشاليهات على أبنائه مرة أخرى.

تفاصيل أزمة الفنان رشوان توفيق

وأضاف «مهران»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنان رشوان توفيق كان حريصًا على تجنب مخالفة القانون والشرع، ولذلك أعاد القسمة، الأمر الذي اعترضت عليه ابنته «آية»، ولكن الفنان الكبير كان يحتفظ لنفسه بمستندات تمكنه من إعادة التوزيع مرة أخرى، وهو كان ملتزم تمامًا بشرع الله.

الفنان حصل على حكم بصحة التوقيع

وتابع محامي الفنان رشوان توفيق، أن الفنان حصل على حكم بصحة التوقيع بكل ما فعله، واستند في ذلك على توكيل موقع من أبنائه، موضحًا أن البعض يدعي أن التوكيل باطلا ولكن هذا ليس صحيحًا، وبموجب التوكيل يحق للفنان الكبير أن يتصرف في هذه الممتلكات، مشددًا على أن ابنتيه آية وهبة، حررا توكيلين لوالديهما في وقت سابق.

المشكلة محسومة قانونيا

وشدد على أن المشكلة يعتبر محسومة من الناحية القانونية، ولكنها تثير الجدل اجتماعيًا بشكل أكبر، موضحًا أن ابنته «آية» رفعت دعوى لإبطال هذه التوكيلات استنادًا إلى نص المادة 702 من القانون المدني، ولكن هذه المادة تبيح له أيضًا البيع، وأيضًا سيردون على هذه الأمور في جلسة يوم 4 ديسمبر المقبل، مشددًا على أن هناك دعوى أخرى تطلب فيها «آية» بطلان حق البيع، ولكن سوف يردون عليها في المحكمة أيضًا.