هاري ستايلز يتبرع بمليون دولار لمواجهة أعمال العنف في أمريكا

دعم المغني البريطاني هاري ستايلز جهود وضع حد لعنف السلاح، وذلك بعد سلسلة عمليات إطلاق النار الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعهد بالتبرع بمليون دولار لصندوق «Gun Safety Support Fund»، وهي أكبر منظمة لمنع العنف المسلح في البلاد، وذلك من عائدات جولة «ستايلز» القادمة في أمريكا الشمالية بعد إصدار ألبومه الأخير «Harry's House».

هاري ستايلز: الأسلحة النارية هي سبب وفاة الأطفال والمراهقين

وأعلن هاري ستايلز، دعمه لحملة مواجهة العنف واستخدام السلاح، عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «لقد دمرتني سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في أمريكا، والتي بلغت ذروتها في مدرسة روب الابتدائية في تكساس»، متابعا: «في جولتنا في أمريكا الشمالية، سوف نتشارك مع Everytown الذين يعملون على إنهاء عنف السلاح، والتبرع لدعم جهودهم، ومشاركة مجالات العمل المقترحة»، وفقا لما نشره موقع «ET» العالمي.

كما أشار «ستايلز» من خلال المنشور على «إنستجرام»، إلى أن الأسلحة النارية هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال والمراهقين الأمريكيين، ودعا الراغبين إلى الانضمام لحركة إنهاء عنف السلاح، ويأتي هذا التعهد في أعقاب مأساة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية، حيث اقتحم مسلح مدرسة روب الابتدائية وقتل 21 شخصًا، من بينهم 19 طفلاً.

هاري ستايلز يضيف 10 حفلات جديدة إلى جولته الغنائية في أمريكا

وأضاف المغني البريطاني 10 حفلات أخرى إلى جولته بعنوان «Love On» في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم بيع تذاكر الـ 42 حفلا وفقًا لـ«Rolling Stone»، وكانت باعت المحطة الأولى من جولة «ستايلز» ما يقرب من 720،000 تذكرة في عام 2021، مما يجعلها الجولة الأكثر مبيعًا في العام.