طاقم إسعاف يعيد مبلغا عثر عليه مع متوفى في بني سويف.. والمحافظ يشيد بأمانتهم

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بطاقم من مرفق إسعاف بني سويف مكون من مسعف وسائق لأمانتهما عقب قيامهما بتسليم مبلغ مالي، عثرا عليه، بجوار أحد المتوفىن في حادث بالطريق الزراعي القاهرة-أسيوط أثناء قيامهما بأداء واجبهما، في إسعاف مصابي الحادث، حيث قاما بتسليم المبلغ في محضر رسمي لوالد المتوفى.

محافظ بني سويف يثني على جهود العاملين بمرفق الإسعاف

وأثنى المحافظ على جهود العاملين بالمرفق تحت قيادة الدكتور أحمد صادق مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، معربًا عن تقديره الكامل لهذه النماذج الرائعة والقدوة الحسنة في الأمانة والإخلاص والتفاني في العمل، مؤكدا على أن تلك النماذج تجسد المعدن النفيس للشعب المصري عموما، ولأهالي بني سويف بصفة خاصة، لافتا إلى أنه هذا ليست المرة الأولى التي يعثر فيها المسعفون على مبالغ ومتعلقات كبيرة ويسلمونها لأصحابها، حيث سبق وأن تكرر ذلك العديد من المرات في فترات سابقة، وتم تكريم بعضهم لأمانتهم قاموا بنفس الفعل بدافع من الأمانة والشهامة والإخلاص في العمل.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي في بني سويف

وكانت غرفة عمليات مرافق الإسعاف، قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب «سيارة ملاكي» رقم 584، أمام قرية الشيخ علي بهلول بزمام مركز ناصر على الطريق الزراعي، حيث توجه طاقم السيارة 584 مكون من: محمد عياد حمزة، مسعف، والسائق عبد الرحمن صلاح الدين، حيث أسفر الحادث عن إصابة مواطن ووفاة آخر، تم نقلهما إلى المستشفى العام بناصر، وقد فوجئ المسعف والسائق بوجود مبلغ مالي بجوار المتوفى، والذي تم نقله إلى مشرحة المستشفى ناصر العام، وقاما بتسليم المبلغ المذكور بمحضر تسليم أمانات لمركز شرطة ناصر.