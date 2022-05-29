من بلد الوباء.. طبيب في الهند عن أنفلونزا الطماطم: الأمر ليس خطيرا

بات الحديث عن فيروس «أنفلونزا الطماطم»، متصدرا محركات البحث على موقع جوجل والحدث الأبرز ضمن تقارير منظمة الصحة العالمية، بعدما أبلغ الأطباء في الهند عن إصابة عدد من الأطفال بالفيروس الجديد، بالتزامن مع انشغال العالم أيضا بمرض جدري القرود الجديد.

بحسب ما أعلنت وسائل إعلام هندية، ونقلا عن شبكة سكاي نيوز، فإنه تم اكتشاف إصابة 26 حالة مصابة بفيروس أنفلونزا الطماطم، الذي يشهد انتشارا في بعض ولايات الدولة الآسيوية، خاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد، ما أثار مخاوف السلطات الصحية.

أعراض أنفلونزا الطماطم

الأعراض الخاصة بأنفلونزا الطماطم، تشبه إلى حد ما أعراض فيروس كورونا، إلا أنه لا يوجد علاقة بينهما من حيث الخطورة بحسب تقرير موقع العربية، نقلا عن وسائل إعلام محلية بالهند.

بكيلي: لا داعي للخوف من أنفلونزا الطماطم

من بلاد الهند، معقل ظهور إنفلونزا الطماطم، التي زاد الحديث عنها في الآونة الأخيرة، يتحدث الدكتور وليد بكيلي، أستاذ طب الأسرة في مستشفى أبولو أكبر مستشفيات العاصمة نيودلهي، ومسجل في المجلس الطبي نيودلهي (الهند)، عن الوضع هناك ومدى انتشار حالات الإصابة بعدوى الفيروس الذي ظهر مؤخرا.

«أنفلونزا الطماطم» هو فيروس يصيب الأطفال ويندر تواجده بين البالغين، ظهر بداية الشهر الجاري في بعض الولايات الجنوبية بالهند، ومنها ولاية «كيرلا»، وفقًا لـ الطبيب العربي الذي يعمل في أكبر مستشفيات العاصمة الهندية.

وشدد الطبيب، في بداية حديثه لـ«الوطن»، على عدم إثارة الذعر بين الجميع لكونه مرض يصيب الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة ولا داعي للخوف الزائد، بحسب وصفه.

وترجع تسمية الفيروس بـ«أنفلونزا الطماطم» لكون الطفح الجلدي الذي يظهر على المصابين يشبه الطماطم، «الفيروس ظهر في بعض الولايات بالهند وأعداد الإصابات بيه محدودة جدا»، لم تتجاوز أعداد الإصابات مائة شخص أو ما يزيد عنه قليلا، بحسب قول بكيلي.

أنفلونزا الطماطم معدي

وعن كون الفيروس معدٍ أم لا، أكد بكيلي أنه فيروس معدي مثل حالات الانفلونزا الأخرى، ويجب عزل الأطفال المصابين في مكان بمفردهم، حتى لا تنتشر العدوى بسرعة من شخص إلى آخر.

أعراض جانبية

لفيروس أنفلونزا الطماطم، أعراض جانبية تتمثل في ظهور بثور كبيرة بحجم الطماطم يكون لونها أحمر ومن هنا جاءت تسميته، وطفح جلدي، وتهيج الجلد، وارتفاع في درجة الحرارة، وجفاف في جلد الجسم وآلام منتشرة وتورم المفاصل، وغثيان ومغص وعطس، وسيلان بالأنف.