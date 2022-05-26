مصر تطلب رسميا من الهند استثناءها من حظر تصدير القمح

طلبت مصر من الحكومة الهندية، رسميا، استثناءها من قرار حظر تصدير القمح، الذي أقرته نيودلهي قبل أقل من أسبوعين لتأمين احتياجاتها المحلية.

وكشف خطاب موجه من الوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون رئيس المكتب التجاري المصري بنيودلهي إلى رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار، أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أرسلت خطابا رسميا إلى وزير التجارة والصناعة الهندي تطلب فيه استثناء مصر من الحظر المفروض على تصدير القمح الهندي إلى الخارج.

سلعة استراتيجية

وأكد الخطاب أن الطلب جاء نظرا لأن مصر تعد إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح حول العالم، وتعتمد عليه كسلعة استراتيجية لضمان أمنها الغذائي.

وجاء في الخطاب أن رئيس المكتب التجاري المصري، قام برفقة السفير وائل حامد السفير المصري بالهند، بعقد مقابلة مع وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية يوم الخميس 19 مايو الجاري، حيث تم تسليمه بشكل رسمي صورة من كتاب وزيرة التجارة المصرية.

وفي 14 مايو الجاري، حظرت الهند صادرات القمح، التي كان ينظر إليها باعتبارها وسيلة لتخفيف قيود الإمداد التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا، وأرجعت الهند قرارها بأنه يأتي في إطار سلامة الأمن الغذائي لديها، نظرا لكونه معرضا للخطر.

ونص القرار على أنه سيظل مسموحاً بالتصدير إلى البلدان التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي، وبناء على طلبات حكوماتها، في حين سيتم حظر جميع الشحنات الجديدة الأخرى بشكل فوري.

تنويع مصادر الاستيراد

وتعد مصر المستورد الأكبر للقمح في العالم، وأدت الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة أسعار القمح عالميا، وخفض معدلات الإمدادات من البلدين، اللذين يمثلان «سلة الخبز العالمي».

وفي وقت سابق قال رئيس إدارة الحجر الزراعي، إن مصر تدرس حاليا استيراد القمح من باكستان والمكسيك، في إطار سعيها لتنويع مصادر الاستيراد وضمان استقرار المخزون الاستراتيجي.