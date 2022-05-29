مسيرة الأعلام الإسرائيلية تقتحم البلدة القديمة بالقدس وإصابة 24 فلسطينيا

اقتحمت مسيرة الأعلام الإسرائيلية مساء اليوم، البلدة القديمة بالقدس المحتلة من باب العامود، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية في نبأ عاجل، ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية في منطقة باب العامود، بعد ظهر اليوم، وانتشرت قواتها في أحياء مدينة القدس المحتلة بشكل مكثّف، وأفرغت محيط منطقة باب العامود من وجود الفلسطينيين، لتأمين مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 25 فلسطينيا على الأقل، خلال تواجدهم في محيط منطقة باب العامود، ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا

فيما أصيب 24 فلسطينيا في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، بالتزامن مع انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بأن طواقمه تعاملت مع 24 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل وسقوط في محيط وداخل البلدة القديمة، حيث تم نقل 8 إصابات للمستشفى، وجرى علاج باقي الإصابات ميدانيا.

إصابة 24 فلسطينيا في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي

أضافت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى اعتدت بالضرب على طواقمها في محيط باب العامود، خلال محاولتهم الوصول لإحدى الإصابات.

ونوهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها فتحت مستشفى ميدانيا في مركز الإسعاف بحي الصوانة للتعامل مع الإصابات.

مسيرة للأعلام الفلسطينية في القدس المحتلة

وفي سياق متصل، خرجت مسيرة للأعلام الفلسطينية في القدس المحتلة، ردا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي ينظمها المستوطنون.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات الفلسطينيين خرجوا بمسيرة للأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

واعتدى مستوطنون على الصحفية ليالي عيد والطاقم المرافق لها، وحاولوا منعها من تأدية واجبها.