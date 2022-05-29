استعدادات حفل الميما.. رامي صبري وويجز وأصالة وبهاء سلطان في الصدارة

تستعد إدارة حفل توزيع جوائز الميما لبدء الدورة الـ15 بعد ساعات وذلك بعد توقف دام حوالي 3 سنوات، ومن المقرر أن يُكرم عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

تكريم محمد فؤاد ورامي صبري

وسيكرم محمد فؤاد بجائزة التميز عن إجمالي مشواره الفني، وجائزة أفضل مطرب سيحصل عليها رامي صبري، أما أفضل مطربة فكان تصويت الجمهور في صالح أصالة، وجائزة أفضل مطرب راب حصل عليها ويجز.

أما أفضل باند فذهب لفريق واما الذي يشارك به كل من أحمد فهمي، أحمد الشامي، محمد نور ونادر حمدي، وأفضل أغنية سنجل ذهبت لأغنية «تعالى أدلعك» لـ بهاء سلطان، وأفضل منتج حصل عليها نصر محروس.

وأفضل منتج أغانٍ ذهبت لمحمد الرشيدي، وحصلت الشابة شيماء مغربي على الجائزة التشجيعية وحصل على نفس الجائزة «عبدالله نصر»، وأفضل مطرب شاب حصل عليها كل من مصطفى حجاج ومسلم.

تتر الاختيار 2 الأفضل

أما أفضل مطربة شابة فحصلت عليها مناصفة بلقيس وكارمن سليمان ولميس خان وجائزة أفضل ملحن حصل عليها عزيز الشافعي، وأفضل موزع موسيقي نالها توما، وعن أفضل أغنية فيلم فحصل عليها «الغزالة رايقة» لـ كريم محمود عبدالعزيز ومحمد أسامة، أما عن أفضل أغنية في مسلسل فذهبت لأغنية «روحنا في إيدينا» لـ أحمد سعد تتر مسلسل الاختيار 2.

وأفضل شاعر حصل عليها أيمن بهجت قمر، وأفضل ديو ذهبت لأحمد سعد وأصالة عن أغنية «طول السنة»، وأفضل دي جي ذهبت لـ خالد حسين، أما أفضل مهندس صوت فذهبت لـ أمير محروس، وأفضل مطرب شعبي ذهبت لـ أحمد شيبة، وأفضل مدير أعمال ذهبت لـ ميمي مدير أعمال رامي صبري، أما أفضل منظم حفلات فحصل عليها وليد منصور، وأفضل قناة مزيكا حصلت عليها قناة «فري» وأفضل مهندس إضاءة ذهبت لطارق صبري، أما أفضل كليب فحصل عليه عمرو دياب عن كليب «عيش الفرحة»، وأفضل أغنية سنجل حصل عليها عمرو دياب أما أفضل مخرج كليبات فذهبت لـ طارق العريان.