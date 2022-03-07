عاجل.. براءة شركة «قنوات» من انتهاك حقوق ملكية أغاني محمد فؤاد وشقيقه

قضت الدائرة الثالثة جنح اقتصادية القضية رقم 2116 لسنة 2021 جنح اقتصادي، ببراءة مديرا شركة «قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت» من الاتهامات التي وجهها إليهم الفنان محمد فؤاد وشقيقه وجدي فؤاد صاحب شركة «هاي فديلتي»، بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأغاني «فؤش».

وحصل المحامي نزيه على مسعود وكيل شركة «قنوات» على حكم براءة مديرا شركة قنوات، مؤكدًا أنّ «الشركة متعاقدة على الأغاني بموجب عقد سارٍ حتى تاريخه، وأن الاتهام الغرض منه هروب شركة هاي فديلتي من تسليم ألبوم غنائي خاص بالفنان محمد فؤاد للشركة رغم استلامها مبلغ وقدرة مليون و500 وخمسون ألف جنيه».

وأضافت شركة «قنوات»، في بيانها: «كانت شركة قنوات قد حصلت على حكم بحبس شقيق الفنان محمد فؤاد 3 سنوات مع الشغل قبل أن تتنازل شركة قنوات بالتنازل عن الحبس وتمسّكت بباقي حقوقها الأخرى، وبعد أن توسط الكثير من العاملين بالوسط الفني».

وكان الفنان محمد فؤاد، قد تقدم قبل عامٍ تقريبًا ببلاغ إلى النائب العام، ضد شركة «قنوات» يتهمها فيه بـ«انتهاكها حقوق الملكية والسطو علي القناة الرسمية له»، حيث قال في بلاغه، «الشركة بالتعامل بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك وإغلاقها أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية على اليوتيوب».