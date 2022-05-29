ناقد رياضي عن نهائي أبطال أوروبا: «بنعيش عصر لاعب محط أنظار العالم»

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية لتحليل أداء ونتائج مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت بالأمس في العاصمة الفرنسية باريس، بين ناديي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وقال طارق الأدور، الناقد الرياضي، إن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، جسدت أسمى المعاني دراما كرة القدم، «من ضمن عوامل استحواذ كرة القدم على اهتمام الكثيرين هو عدم توقع نهاية المباريات».

الأدور: ببقى عايز الفوز للي حاول على المرمى

وأضاف «الأدور»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الكرة ظلت في نصف ملعب ليفربول لمدة 6 دقائق فقط، في حين كانت 92 دقيقة في منتصف ملعب نادي ريال مدريد، «وفي الأخر اللي يفوز الفريق الأقل وهو ريال مدريد، ورأي الشخصي أنا ببقي حزين لما الكورة بتبقي كده، ببقي عايزها للي بذل مجهود وحاول».

واستطرد: «أنا كنت متعاطف مع نادي ليفربول علشان محمد صلاح جدا، وباخد على المصريين اللي بيشجعوا نادي ريال مدريد كيدا في محمد صلاح، إحنا بنعيش عصر أن عندنا نجم هو محط أنظار العالم، وبعد فترة مش كبيرة هنفتكر أننا كان عندنا لاعب في دوري أبطال أوروبا وفاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي آخر 5 سنوات 3 مرات».

ياسر ريان: المباراة النهائية التي جرت بالأمس كانت جميلة

فيما أوضح ياسر ريان، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن هناك الكثير من الفرق الرياضية الكبرى الموجودة على الساحة الرياضية ولكن لم تخطف إيا من تلك الفرق عيناه للمشاهده، إلا أن المباراة النهائية والتي جرى إطلاقها بالأمس، ما بين ناديي ليفربول وريال مدريد كانت مباراة «جميلة» على حد وصفه.

وتابع: «كنت أتمني أن اللاعب محمد صلاح يكسب المباراة، هو لاعيب بيمثل أفريقيا والعرب وهو فعلا فخر أفريقيا ومصر، والمباراة كانت جميلة، وريال مدريد مكنش هو الأحسن في مباراة الأمس النهائية».