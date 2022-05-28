رابح صقر يشجع محمد صلاح من على النيل: «نفسي ليفربول يكسب»

أعلن الفنان السعودي الكبير رابح صقر، تشجيعه لنادي ليفربول ونجمنا المصري محمد صلاح في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، المقامة حاليا في فرنسا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني.

رابح صقر يدعم ليفربول الإنجليزي

ونشر صقر، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وعلق عليه: «علشان محمد صلاح أتمنى الفوز لليفربول».

وقال صقر في الفيديو المنشور، إنه سعيد بوجوده في القاهرة وفي منزله المطل على النيل في أجواء ليلية من أجل تشجيع محمد صلاح ونادي ليفربول.

ويخوض محمد صلاح للمرة الثالثة نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له إحراز اللقب عام 2019 حينما تغلب ناديه على توتنهام هوتسبر بهدفين مقابل لا شيء في حين أنه خسر في المرة الأولى عام 2018 من نادي ريال مدريد 3-1 وهي المباراة التى خرج فيها صلاح مصابا.

محمد صلاح يشارك للمرة الثالثة في النهائي

ويأمل نادي ليفربول أن يظفر بلقب دوري أبطال أوروبا لكي يتخطى عدد بطولات اي سي ميلان الإيطالي، في حين يرغب ريال مدريد في إحراز البطولة رقم 14 في مسيرته الأوروبية لكي يستكمل انفراده كأكثر الأندية تحقيقا للقب.

واحتفل الفنان رابح صقر، منذ أيام، بعيد ميلاده الـ60، وحرص عدد كبير من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني بالإضافة إلى قطاع واسع من جماهيره على تهنئة «موسيقار الخليج» الذي قدم خلال مسيرته أكثر من 40 ألبوما غنائيا.