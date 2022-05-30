الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي القعدة بعد غروب شمس اليوم

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنها ستستطلع هلال شهر ذو القعدة 1443هـ، بعد غروب شمس اليوم الإثنين، 29 شوال 1443هـ الموافق 30 من شهر مايو 2022، مؤكدة أن التحقق من رؤية هلال الشهر الجديد يتم من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية، التي تستخدم أحدث الأجهزة في إثبات رؤية الهلال.

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها ستعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي القعدة بعد المغرب بنصف ساعة، مؤكدة أن دخول الشهر يثبت كغيره من الأشهر العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.

استطلاع الهلال

وأكدت دار الإفتاء، أنه عند استطلاع الهلال يتم الاعتماد على الرؤية البصرية له مشيرة إلى أن الأصل شرعا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، موضحة أن المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية ظهور الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

وتابعت دار الإفتاء في بيانها حول الفرق بين استطلاع الهلال والحساب الفلكي: «إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فلا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال، لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».

موعد عيد الأضحى 2022

وكان الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن عن أن موعد عيد الأضحى 2022 سيكون وفقًا للحسابات الفلكية، يوم السبت 9 يوليو المقبل 2022، مؤكدا أن الجهات المختصة هي المنوطة بالإعلان عن الموعد خاصة المملكة العربية السعودية، نظرًا لارتباط عيد الأضحى المبارك بمناسك الحج.