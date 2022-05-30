اليوم.. محاكمة محمد بديع و78 آخرين في قضية «أحداث المنصة»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بعد قليل، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهمًا آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة»، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

قضية «أحداث المنصة»

وقبل أسبوع، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاثنين الماضي، تأجيل جلسة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و78 متهمًا آخرين في قضية «أحداث المنصة»، لـ30 مايو اليوم، لاستكمال مرافعة الدفاع.

تفاصيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين

وقدمت النيابة خلال الجلسات السابقة كتاب هيئة النقل العام، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية تحديدًا.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة أيضًا برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، بتولي قيادة جماعة إرهابية، أنَّ المتهمون في تلك القضية هم: «محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد لماجد، ومحمد عفيف» وآخرين.

وتعد عقوبة هؤلاء حسب قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 هي عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على «يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها».