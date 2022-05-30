«صباح الخير يا مصر» يحيي ذكرى رحيل «سمراء النيل» مديحة يسري «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «قوتنا الناعمة.. مديحة يسري سمراء النيل».

وولدت مديحة يسري عام 1918م بالقاهرة ولم تحصل على حظ وافر من التعليم واكتفت بالحصول على الشهادة الابتدائية ولكنها نجحت في بناء نفسها ثقافيا وفنيا من خلال اقترابها من الأديب الراحل عباس محمود العقاد.

مديحة يسري سحرت العالم بجمالها وفنها

سمراء النيل، الفنانة الجميلة مديحة يسري، التي سحرت العالم بجمالها وفنها وصنفت كواحدة من أجمل نساء العالم، أثرت السينما المصرية بأعمال ستظل خالدة وحققت نجاحات كثيرة في حياتها المهنية، واليوم يصادف ذكرى رحيلها، حيث قدمت أكثر من 100 فيلم من أهمها، الجنس اللطيف، الصبر في الملاحات، والخطايا، كما تألقت على شاشة التليفزيون وقدمت ما يقرب من 20 مسلسلا منها، الباقي من الزمن ساعة وهوانم جاردن سيتي وصباح الورد.

لعبت الصدفة دورها في حياتها

وكانت تحرص على حضور صالون العقاد الثقافي حتى عرفت في الأوساط الثقافية قبل دخولها عالم التمثيل، ولعبت الصدفة دورها في حياتها حين دخلت مجال الفن وعمرها 16 سنة، بعدما التقت المخرج الراحل محمد كريم خلال تواجدها مع صديقتها في جروبي، وعرض عليها المشاركة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب.