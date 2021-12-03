«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا في ذكرى ميلاد سمراء النيل مديحة يسري

تحل اليوم، ذكرى ميلاد هنونة حبيب خليل علي الشهيرة بمديحة يسري في 3 ديسمبر عام 1918 بالقاهرة، حيث لم تحصل على حظ وافر من التعليم واكتفت بالحصول على الشهادة الابتدائية، لكنها نجحت في إثراء نفسها ثقافيا وفنيا من خلال الاقتراب من الأديب الكبير عباس محمود العقاد.

كانت تحضر صالون العقاد

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ذكرى ميلاد سمراء النيل.. مديحة يسري»، حيث كانت تحرص على حضور صالونه الثقافي حتى عُرفت في الأوساط الثقافية قبل دخولها عالم التمثيل.

المخرج محمد كريم أول من اكتشفها

وذكر التقرير الذي عرضه برنامج صباح الخير يا مصر، أن المخرج الكبير محمد كريم اكتشفها وقدمها للسينما أول مرة عام 1942م في فيلم ممنوع الحب مع الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، وقدمت 90 فيلما أبرزها الجنس اللطيف والصبر في الملاحات والخطايا وتألقت أيضا على شاشة التليفزيون وقدمت ما يقارب 20 مسلسلا منها الباقي من الزمن ساعة وهوانم جاردن سيتي وصباح الورد.

أجمل ثنائي مع محمد فوزي

وكونت مع الفنان محمد فوزي أشهر وأجمل الثنائيات الفنية واستمر زواجهما لمدة 10 سنوات حققا خلالها أهم نجاحاتهما ودخلت مجال الإنتاج السينمائي فأنتجت عدة أفلام منها الأفاكوتو مديحة عام 1950، ووفاء للأبد عام 1953م، وقلبي يحترق في عام 1959م.