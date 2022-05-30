مجلس الدولة يحفظ نزاعا بين «الإصلاح الزراعي» و«الزقازيق»

شهدت محكمة مجلس الدولة، النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومركز ومدينة الزقازيق، بخصوص إلزام الأخير بأداء المبالغ المستحقة للهيئة نظير انتفاعه بمساحة 13ط و22س، الكائنة بحوض التربة والتقى 21، ضمن القطعة المساحية 22 بناحية الزنكلون، والمقام عليها مجلس محلي الزنكلون.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ طلب عرض النزاع.

بداية القصة

وقالت الجمعية في فتواها: «لما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021 إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة الفنية المشار إليها سلفًا، وأُخطرت الجهة عارضة النزاع، (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي)، بذلك بموجب كتاب الجمعية العمومية رقم 288 المؤرخ بتاريخ 6 مارس 2021.

حفظ النزاع

وأضافت: «غير أن الأوراق خلت مما يفيد قيامها باتخاذ أي إجراء نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، مما حدا بالمكتب الفني للجمعية العمومية إلى مخاطبتها بموجب كتابيه رقم 588 و1312، المؤرخين بتاريخ 24 أبريل 2021، و31 أغسطس 2021، واللذين تضمنا أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه يُعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها، وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدول الجهة عارضة النزاع عن طلب عرضه على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه، دون أن يغلّ ذلك يد الهيئة عارضة النزاع عن معاودة الطلب مستقبلًا فى ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد التقرير المشار إليه.