«الشهاوي»: الدولة عملت على تجفيف منابع الفكر الإرهابي من خلال الأزهر

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن قوات إنفاذ القانون تدمر وتقضي على العناصر الإرهابية في سيناء، وكان أخرها العملية الناجحة التي نفذتها القوات المسلحة المصرية، موضحا أنّ القوات المسلحة تتبنى استراتيجية شاملة للقضاء على تلك البؤر الإرهابية تتمثل في عدة محاور، بينها عمليات عسكرية وأمنية، وكان أخر تلك العمليات «العملية الشاملة سيناء 2018»، التي دمرت البنية الأساسية للإرهاب مثل الأسلحة الحديثة ومركبات الدفع الرباعي وغيرها.

87 مليون قرص مخدر خلال عامين

وأضاف مستشار كلية القادة والأركان في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن القوات المسلحة المصرية استطاعت خلال عامين فقط تدمير 2000 عربة دفع رباعي محملة بالسلاح والذخيرة والمتفجرات، وفي عام 2017 فقط ضبطت قوات حرس الحدود 87 مليون قرص مخدر.

القوات المسلحة عملت على تجفيف منابع المواد المخدرة

وأردف مستشار كلية القادة والأركان: «القوات المسلحة عملت على تجفيف منابع المخدرات، فزرع الإرهابيون المواد المخدرة، كما سعت الدولة المصرية إلى تجفيف منابع الفكر المتطرف من خلال الأزهر ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والإعلام الذي يشكل وجدان الشعب المصري والأمة العربية».

التنمية محور رئيسي في محاربة الإرهاب

ولفت مستشار كلية القادة والأركان إلى أنّ التنمية محور رئيسي في محاربة الإرهاب، إذ كان للرئيس عبدالفتاح السيسي السبق في المشروعات التنموية، اعتمادا على نظرية الدفعة القوية، إذ أنها معنية بنشر الاستثمارات في أماكن متفرقة في أنحاء البلاد، واستفادت منها سيناء ومختلف الأقاليم المصرية.