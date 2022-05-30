خالد عبد الغفار: الامتحانات تجري بشفافية ونراعي فقه الأولوية في المشروعات

قال الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الامتحانات الجامعية تتم الآن بشكل راق وشفاف، حيث تم تطوير المراكز بحيث لا يوجد امتحانات داخل أي خيام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات «القاهرة – عين شمس – حلوان»، والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، وكشف وزير التعليم العالي، عن إضافة كليات جديدة وتخصصات مختلفة وكليات ذكاء اصطناعي.

البحث العلمي

وأكد أن هناك تطويرا في مستشفيات المنصورة والقاهرة وأسوان، لافتا إلى أن هناك مشروعات ضخمة في البحث العلمي مثل مدينة الفضاء المصرية والجينوم المرجعي.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم إضافة 4 جامعات حكومية جديدة وجامعات أهلية دخلت الخدمة، فضلا عن أن هناك 5 فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن هناك اهتماما بالصعيد، من خلال مشروعات في كل المحافظات، قائلا: «لا يوجد تركيز على إقليم دون آخر، ونهتم أيضا بمشروعات التعليم في شرق قناة السويس وسيناء»، ولفت خالد عبد الغفار، إلى أن هناك تنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط في المشروعات التي تم إنجاز 80 ٪؜ منها، متابعا: «التنسيق يتم وفق فقه الأولويات بما يحقق المصلحة العليا للدولة».

الجامعات التكنولوجية

كما طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروع الجامعات التكنولوجية بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وقال: «معدلات ونسب التنفيذ بمشروع الجامعات التكنولوجية يتراوح ما بين 80% إلى 85%، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية منتشرة في العديد من المحافظات منها الأقصر، أسيوط الجديدة، بورسعيد الجديدة، والغربية، بالإضافة إلى المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر، وبرج العرب».

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بملف التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس على تطور حجم الإنفاق على القطاعين خلال الأعوام الماضية، موضحا أن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام المالي الجديد 2022/2023 تبلغ نحو 85.7 مليار جنيه.

وطالب الدكتور خالد عبد الغفار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة الاهتمام بالاستثمارات الخاصة بمشروع الجامعات التكنولوجية بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023و قال إن معدلات ونسب التنفيذ بمشروع الجامعات التكنولوجية يتراوح ما بين 80% إلى 85%، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية منتشرة في العديد من المحافظات منها الأقصر، أسيوط الجديدة، بورسعيد الجديدة، والغربية، بالإضافة إلى المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر، وبرج العرب.

الامتحانات الجامعية

كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الامتحانات الجامعية تتم الآن بشكل شفاف مشيرا إلى أن الوزارة طورت مراكز الامتحانات والطالب لا يجري امتحانات في خيمة الآن وعرض على لجنة الخطة والموازنة المشروعات التي تتم داخل الجامعات: «تمت إضافة كليات جديدة وتخصصات مختلفة وكليات ذكاء اصطناعي ونطور كليات حالية، وهناك تطوير في مستشفيات المنصورة والقاهرة وأسوان وهناك مشروعات ضخمة في البحث العلمي مثل مدينة الفضاء المصرية والجينوم المرجعي».

وأضاف عبد الغفّار: «أضفنا 4 جامعات حكومية جديدة وجامعات أهلية دخلت الخدمة وهناك 5 أفرع لجامعات دولية في العاصمة الادارية الجديدة، ونهتم بتوفير مشروعات في كل محافظات مصر ولا يوجد تركيز على إقليم دون آخر ونهتم أيضا بمشروعات التعليم في شرق قناة السويس وسيناء».

وأكد التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط في المشروعات التي تم انجاز 80 ٪؜ منها: «التنسيق يتم وفق فكر الأولويات بما يحقق المصلحة العليا للدولة».