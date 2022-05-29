«التعليم العالي»: استحداث تخصصات جديدة بالجامعات التكنولوجية 2022

أكد الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، الأمين العام لصندوق التطوير الفني، أن هناك استعدادات مكثفة بالجامعات التكنولوجية الجديدة بـ« الدلتا الجديدة و القاهرة الجديدة و بني سويف»، لتنسيق القبول بالجامعات 2022، موضحا أنه يجرى ضخ عدد من البرامج و التخصصات الجديدة بمختلف الكليات، والتخصصات تشمل الزراعة والصناعات التكنولوجية والرقمية وكذلك البرامج التي تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

استهداف 6000 طالب بالجامعات التكنولوجية الجديدة

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، الأمين العام لصندوق التطوير الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة الجاري تنفيذها بـ6 محافظات، ستضم ما يقرب من 1000 طالب لكل جامعة، بحيث يصبح العدد المقرر قبولهم حوالي 6000، بالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب بالجامعات التكنولوجية القائمة في الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية بشأن مشروعات الجامعات التكنولوجية.

الجامعات التكنولوجية

وتابع مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، والأمين العام لصندوق التطوير الفني، أن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية يتطلب أولاً اجتياز عدد من اختبارات القبول «القدرات»، وتحقيق الحد الأدنى الذي يقره مكتب تنسيق القبول للجامعات، منوها بأن الجامعات التكنولوجية تتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وبما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب خريجين مؤهلين لسوق العمل محليا ودوليا.

وفي السياق ذاته، وجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بضرورة الاستعداد لتنسيق القبول 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات.