تعرف على مزايا لاب توب HUAWEI MateBook D15.. شاشة كاملة وشحن فائق السرعة

في حياتنا اليومية ومع تنوع واختلاف طرق العمل، تزيد الحاجة إلى وجود حاسب محمول يمكن الاعتماد عليه في قضاء المهام اليومية المختلفة، حيث يعتبر السعر والمواصفات من أهم العوامل التي تؤثر في اتخاذ قرار الشراء، لذا فإن حاسب HUAWEI MateBook D15 يقدم المعادلة الأكثر توازنًا من خلال شاشة كاملة مقاس 15.6 بوصة بالإضافة إلى تقنية الشحن فائق السرعة ومميزات الجهاز الفائق.

تجربة المستخدم أكثر ذكاءً

ويتميز حاسب HUAWEI MateBook D15 بالسرعة المحسّنة بشكل كبير وسعر أفضل مقارنة بالفئات السابقة، كما يأتي بالعديد من الخواص التي تدعم تجربة المكتب الذكي من هواوي، ما يجعل تجربة المستخدم أكثر ذكاءً من ذي قبل. وصُمم الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 لتلبية احتياجات العملاء الشباب وليوفر الأداء المذهل في مختلف السيناريوهات، من المحاضرات الافتراضية إلى الإنتاجية أثناء التنقل وتجارب الوسائط المتعددة الرائعة.

ويمكن للمستخدمين الحصول على حاسب HUAWEI MateBook D15، مع إمكانية الإختيار بين نسختيه بمعالجي TM Intel®️ Core i7 و TM Intel®️ Core i5، والإستمتاع بالعروض الحصرية المتوفرة عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

ويتميز الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 بشاشة Full HD IPS مقاس 15.6 بوصة مضادة للتوهج وتحتفظ بتصميم شاشات العرض الكاملة في السلسلة المميزة.

تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة

وتشكل هذه الشاشة نسبة 87% من حجم الهيكل الكلي مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتوفر تجربة مشاهدة سينمائية غنية، وحصلت الشاشة على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland وشهادة الصورة الخالية من الوميض لتوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة، ويساعد مستوى الضوء الأزرق المنخفض على تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة.

ولا يقتصر استخدام الحواسب المحمولة بالنسبة للعملاء الشباب على إنجاز مهام العمل فحسب، بل يمثل أيضاً منصة ترفيهية، ويمكن اختيار الحاسب المحمول الجديد بذاكرة DDR4 ثنائية القناة تصل سعتها إلى 8 جيجابايت للقراءة والكتابة بشكل أسرع، كما يمتلك قرص صلب SSD عالي السرعة لتحسين أداء النظام بشكل أكبر.

كما يمكن للمستخدمين تفعيل وضع الأداء Performance Mode لتشغيل التطبيقات الأكثر طلباً، ويعمل نظام التبريد المتطور الذي يتميز بمروحة HUAWEI Shark عالية الكثافة على تعزيز التصميم الإلكتروني لضمان استمرارية أداء الحاسب بقوة وثبات.