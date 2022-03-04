11 معلومة عن اختيار «هواوى» لمصر كمركز لتخزين البيانات على الإنترنت

اختارت شركة «هواوي»، الصينية العالمية، مصر لتكون مركزا لتخزين بياناتها على الانترنت، من خلال التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، لإنشاء أول نقطة تخزين لمحتوى الإنترنت «PoP»، فى مركز البيانات الإقليمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات في القرية الذكية.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن هذا التعاون الجديد بين الشركة الصينية ووزارة الاتصالات المصرية كالآتي:

1- تقوم هواوي من خلال خدمات البنية التحتية وخدمات الربط المميزة التي توفرها الشركة المصرية للاتصالات، بتقديم أحدث التقنيات الخاصة بشبكات تقديم المحتوى بجانب توفير الاستجابة اللازمة لدعم التطبيقات الحديثة في عصر الذكاء الاصطناعي.

2- تقديم خدمات المحتوى بأعلى كفاءة ممكنة في مختلف المجالات مثل صناعة المحتوى والألعاب والتجارة الإلكترونية والتمويل والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

3- يوفر مركز البيانات الجديد خدمات الاستضافة لنقطة التخزين الخاصة بشركة هواوى في مصر.

4- صمم هذا المركز وفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية UPTIME-TIER III.

الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم

5- يتصل مركز البيانات الدولي الجديد بمحطات الإنزال البحرية العشر الخاصة بالمصرية للاتصالات والواقعة بسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

6- يتيح الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم والقدرة على تقديم الخدمات لجميع العملاء المحليين والدوليين من شركات وأفراد، ويقدم المركز خدمات الاستضافة المعززة وتوفير مستويات أعلى من التعددية مع القدرة على التوسع لاستيعاب احتياجات الاستضافة المتزايدة.

7- يستهدف المركز بإمكاناته المتميزة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الحوسبة السحابية والمؤسسات الحريصة على الحصول على أفضل خدمات مراكز البيانات الاستثنائية.

8- تصل مساحته التخزينية إلى 2000 راك.

9- الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية للكابلات البحرية التي تملكها والتي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تؤهلها لكي تكون مركزًا إقليميًا في صناعة مراكز البيانات.

10- الاتفاقية تعظم فوائد توطين خدمات المحتوى القادمة من الصين بشكل أفضل من خلال الاستفادة من خدمات البنية التحتية المميزة للشركة المصرية للاتصالات ومنصة هواوي المتطورة لتقديم خدمات المحتوى.

11- هواوى والمصرية للاتصالات يعملان على تطوير منصة تقديم خدمات المحتوى استنادًا إلى خبرة تمتد لنحو 20 عامًا فى السوق المصرية وسابقة أعمال على مستوى العالم.